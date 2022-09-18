Galatasaray, Felipe Melo ve Fernando Reges'ten sonra hasretle beklediği 6 numaraya sonunda kavuştu. 6 milyon Euro bonservis bedeliyle gerçekleşen Lucas Torreira transferi, sadece kağıt üzerinde değil, sahada da etkisini göstermeye başladı.



Her maçta üzerine koyarak giden 26 yaşındaki futbolcu, orta sahaya müthiş bir direnç ve tempo getirdi. Güney Amerikalı yıldız, aynı zamanda Konyaspor karşılaşmasında Galatasaray'ın en çok koşan oyuncusu oldu.



Toplamda 12.1 km. mesafe kateden Torreira'yı, 11.1 km. ile orta alandaki partneri Sergio Oliveira takip etti. Portekizli oyuncu, 87. dakikada yerini Midtsjö'ye bırakmıştı.



'Oliveira ile mesafe vardı'



Torreira, Konyaspor maçında yaşananları ise şöyle özetledi: "Karşımızda güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. Zor bir maç oldu. Elimizden gelen her şeyi yaptık ve mücadele ettik. Oliveira ile arada biraz mesafe bıraktığımız için ilk yarıda golü oradan yemiştik. Devre arasında hocamız bizimle konuştu, hepsini anlattı ve biz de onu dinledik. Sonrasında iyi bir şekilde oynayabildik. Çok önemli bir görevimiz var orada."



Yıldız futbolcu, galibiyeti de kendilerine destek veren taraftarlara armağan ettiklerini söyledi.





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