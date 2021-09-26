Ferdi Kadıoğlu: "Vitor Pereira ne isterse yaparım"

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Hatayspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Abone Ol
Ferdi Kadıoğlu: 'Vitor Pereira ne isterse yaparım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Eylül 2021 18:29
Fenerbahçe'nin Hatayspor deplasmanında başarılı bir oyun ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

Oyun içinde birçok bölgede oynaması hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu "Hocam ben sağ tarafta görevlendirdi ama benim için sol kanat veya sağ kanatta oynamak problem değil. Hocamın görev verdiği her pozisyonda oynarım." dedi.

Ferdi Kadıoğlu ayrıca "Sağ tarafta oynamak bir nebze daha kolay, sağ ayaklı olduğum için forvet oyunculara, defansın arkasına atmış olduğum paslar vardı. Dolayısıyla performansımdan mutluyum. Hocamız bizden disiplin istiyor, her zaman kompakt hareket etmemizi istiyor." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.