Fenerbahçe'nin Hatayspor deplasmanında başarılı bir oyun ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.



Oyun içinde birçok bölgede oynaması hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu "Hocam ben sağ tarafta görevlendirdi ama benim için sol kanat veya sağ kanatta oynamak problem değil. Hocamın görev verdiği her pozisyonda oynarım." dedi.



Ferdi Kadıoğlu ayrıca "Sağ tarafta oynamak bir nebze daha kolay, sağ ayaklı olduğum için forvet oyunculara, defansın arkasına atmış olduğum paslar vardı. Dolayısıyla performansımdan mutluyum. Hocamız bizden disiplin istiyor, her zaman kompakt hareket etmemizi istiyor." ifadelerini kullandı.



