Fenerbahçe'ye destek mesajları yağdı

Fenerbahçe kulübünde bir futbolcu ve bir teknik heyet çalışanında koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından futbol camiasından destek mesajları yağdı.

Fenerbahçe'ye destek mesajları yağdı
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14 Ağustos 2020 00:26
Ezeli rakipleri de dahil olmak üzere tüm kulüpler bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Fenerbahçe kulübüne geçmiş olsun mesajı yayınlyan kulüplerin arasında Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Erzurumspor, Kasımpaşa gibi Süper Lig ekipleri başta olmak üzere TFF'den de destek mesajları yağdı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Fenerbahçe Spor Kulübünde Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu ve teknik ekip personeline acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."



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