Fenerbahçe'nin yeni stoperi resmen açıklandı!

Apollon Limassol, Macar stoper Attila Szalai için Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığını duyurdu.



İşte Apollon'dan yapılan açıklama:



"Apollon, Fenerbahçe ile Attila Szalai'nin transfer hakları için prensip anlaşmasına varıldığını resmen açıklamaktadır.



Macar milli stoper önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gidecek ve Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçecek."



Apollon açıklamasından sonra Fenerbahçe de Szalai için anlaşma sağlandığını duyurdu: "Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek adına İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."



BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO



Nemzeti ve Kathimerini'de yer alan habere göre; Fenerbahçe ile Apollon 2 milyon euro bonservis konusunda anlaşma sağladı



Atilla Szalai kimdir?



Attila Szalai, 20 Ocak 1998 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte ilinde dünyaya geldi. 22 yaşında olan, babasıyla aynı ismi paylaşan ve tıpkı babası gibi futbolcu olan Szalai, Macaristan'da Göd, Vac City ve Vasas genç takımlarında forma giydikten sonra 2012 yılında Rapid Wien tarafından idmanlara çağırıldı. 1 haftalık deneme sonrası Rapid Wien kulübü oyuncu ile kontrat imzaladı.



Rapid Wien ile A takım seviyesinde 2016 yılında bir kez forma şansı bulan futbolcu, 1 Temmuz 2017'de ülkesinin takımlarından Mezokövesdi ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı.



Macaristan liginde Mezokövesdi formasıyla 45 maçta 2 gol attı. 2019 yazında Apollon Limassol FC'e transfer olan 1,92 boyundaki stoper, fiziği ve 2 ayağını kullanabilmesiyle ön plana çıktı.



Macaristan Milli Takımı U16, U17, U19 ve U21 kategorilerinde forma giyen Attila Szalai, A takım seviyesinde de Macaristan Milli takımının formasını 8 kez terletti. UEFA Uluslar Ligi B grubunda 03.09.2020 tarihinde oynanan Türkiye - Macaristan maçında da 90 dakika forma giydi.



