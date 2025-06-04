Fenerbahçeli yıldızlar isyan etti: 'Mourinho varsa biz yokuz'

Jose Mourinho'nun geldiği günden bu yana yıldızının barışmadığı İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek başta olmak üzere, Djiku, Cenk ile Levent menajerleri aracılığıyla yönetime, "O varsa biz yokuz" mesajı iletti.

calendar 04 Haziran 2025 09:56
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçeli yıldızlar isyan etti: 'Mourinho varsa biz yokuz'
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Fenerbahçe'de çalkantılı günler yaşanıyor. Başkan Ali Koç'a karşı imza kampanyası devam ederken, takım içinde de tam bir huzursuzluk hakim. Ali Koç'un, hayal kırıklığı ile sonuçlanan sezonun ardından Teknik Direktör Jose Mourinho ile yola devam edeceklerini açıklaması bazı futbolcuların tadını kaçırdı

İLETİŞİM VE SİSTEM SORUNU

Portekizli hoca ile yıldızı barışmayan Levent, Cenk, İrfan Can, İsmail ve Djiku'nun, Mourinho ile devam edilirse ayrılma isteğini yönetime ilettiği öğrenildi. Ayrıca Talisca ve Fred'in de teknik heyetin oynattığı sistemden rahatsız olduğu ileri sürüldü. Bu iddiaları güçlendiren açıklamayı Elvir Baliç yaptı.

ELVIR BALİÇ BOMBAYI PATLATTI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, oyuncuların Jose Mourinho'yu sevmediğini öne sürdü. Baliç, "Kredisi kalmadı. Sevgi ve saygı varsa futbolcu teknik direktör için de oynar. G.Saraylı futbolcuların %99'u Okan Buruk'u seviyor. F.Bahçeli oyuncuların %90'ı Mourinho ile devam etmek istemiyor." diye konuştu.



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