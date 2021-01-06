Fenerbahçe'nin Kasımpaşa galibiyetinde attığı 2 golle öne çıkan Mame Thiam kariyerinin en önemli maçlarından birini oynadı. 3-0'lık galibiyetin mimarlarından olan Thiam, maç sonunda birçok mutluluk yaşadı.Attığı gollerin sevincini hem oyundan çıktıktan sonra hem de maçın ardından açıklamaları ve kutlamalarıyla gösteren 28 yaşındaki forvet iki güzel an daha yaşadı. Oyundan alınırken Başkan Ali Koç'un bizzat ayağa kalkarak Thiam'ı alkışlaması, yıldız oyuncu için büyük bir sevinç oldu. Sosyal medyadan da yaşadığı gururu paylaşan ve Ali Koç'a teşekkür eden Thiam, ikinci güzel haberi ülkesi Senegal'den aldı.Ülkesinde kurduğu ve desteklediği Mame Thiam Vakfı'ndan çocukların sevinç görüntüleri başarılı futbolcuyu duygulandırdı. Thiam'ın eğitim başta olmak üzere birçok destek sağladığı çocuklar tecrübeli forvetin gollerinde büyük bir coşku yaşadı ve sosyal medyada bu görüntüler beğeni topladı.Kasımpaşa maçının yıldızı Mame Thiam, FB TV'ye konuştu. Thiam, "Şampiyonluk yarışını düşünürsek önemli bir 3 puan. Elhamdülillah çok mutluyum galibiyet için ve gollerim için. Ama takımımın galip gelmesi daha önemli benim için. İnşallah Alanyaspor maçında da galibiyete devam ederiz" dedi.Senegalli yıldız, "9 numara gibi başladım maça, Pelkas'ın paslarını değerlendirdim. Pelkas'la antrenmanlarda da konuşuyoruz. PAOK'ta da beraber oynamıştık. Maçtan önce konuşmuştuk hücum hattı için" yorumunu yaptı.