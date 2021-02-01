Fenerbahçe'de genç oyuncu İsmail Yüksek kiralandı

Transferin son gününde Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı. Fenerbahçe, genç oyuncusu İsmail Yüksek'i TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a kiraladı.



Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Başkanımız Murat Sancak ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmede talip olduğumuz İsmail Yüksek'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Transferin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a, Sportif Direktör Emre Belözğlu'na, Futbol A Takımı İdari Koordinatörü Selçuk Şahin'e ve Teknik Direktör Erol Bulut'a teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.



Sezonun ilk yarısında Balıkesirspor'da kiralık oynayan İsmail Yüksek, Fenerbahçe'de toplam 12 dakika süre aldı.







