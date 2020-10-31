Fenerbahçe'de en büyük güvence: Luiz Gustavo

Fenerbahçe'de bu sezona da müthiş başlayan Luiz Gustavo orta sahada takımın en büyük güvencesi durumunda.

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Fenerbahçe'de en büyük güvence: Luiz Gustavo
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31 Ekim 2020 13:54
Bu sezona da müthiş başlayan Luiz Gustavo orta sahada takımın en büyük güvencesi... Brezilyalı yıldız sahadaki performansının yanı sıra antrenmanlardaki çalışkanlığı ve saha dışındaki tavırlarıyla da teknik heyet tarafından örnek gösteriliyor.

Sambacı önceki gün yaptığı basın toplantısındaki, "Yoğun antrenmanları seviyorum. Rakiplere saygı duymalıyız. Bu takımın birinci kaptanı Gökhan Gönül'dür" sözleri ile bir kez daha alkış topladı. Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldızın 2023'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.



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