Milli ara dönüşü Fenerbahçe'de sıkıntı büyük... Valencia'nın Kovid-19 testinin pozitif çıkması, Ferdi'nin bileğini burkması nedeniyle iki oyuncusunu milli takımlarda kaybeden sarı-lacivertlilerde 8 futbolcu da tek idmanla Gençlerbirliği maçına çıkacak. Dün Demokratik Kongo ile Angola deplasmanına giden Marcel Tisserand, yarın İstanbul'da olacak. A Milli Takım'daki Altay, Caner, Ozan ve Nazım bu gece yarısı Budapeşte'den dönecek. Aynı saatlerde Novak Prag'dan, Pelkas Atina'dan yola çıkacak.



YOLCULUK CUMA GÜNÜ

Ömer Faruk Beyaz, dün Samsun'da U21 maçını oynadı ve İstanbul'a döndü. A Milli isimler sadece taktik idmanda yer alıp cuma öğle saatlerinde takımla birlikte Ankara'nın yolunu tutacak. Altay, Nazım, Caner, Ozan Tisserand ve Pelkas 'ın 11 çıkması bekleniyor.





