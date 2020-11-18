Fenerbahçe'de 8 futbolcu tek idmanla Ankara'ya

Valencia ve Ferdi'yi milli takımlarda kaybeden sarı-lacivertlilerde 8 futbolcu tek antrenmanla kadroda olacak. 6'sının ise 11'de forma giymesi bekleniyor

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de 8 futbolcu tek idmanla Ankara'ya
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18 Kasım 2020 09:03
Milli ara dönüşü Fenerbahçe'de sıkıntı büyük... Valencia'nın Kovid-19 testinin pozitif çıkması, Ferdi'nin bileğini burkması nedeniyle iki oyuncusunu milli takımlarda kaybeden sarı-lacivertlilerde 8 futbolcu da tek idmanla Gençlerbirliği maçına çıkacak. Dün Demokratik Kongo ile Angola deplasmanına giden Marcel Tisserand, yarın İstanbul'da olacak. A Milli Takım'daki Altay, Caner, Ozan ve Nazım bu gece yarısı Budapeşte'den dönecek. Aynı saatlerde Novak Prag'dan, Pelkas Atina'dan yola çıkacak.

YOLCULUK CUMA GÜNÜ
Ömer Faruk Beyaz, dün Samsun'da U21 maçını oynadı ve İstanbul'a döndü. A Milli isimler sadece taktik idmanda yer alıp cuma öğle saatlerinde takımla birlikte Ankara'nın yolunu tutacak. Altay, Nazım, Caner, Ozan Tisserand ve Pelkas'ın 11 çıkması bekleniyor.




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