Fenerbahçe ve Galatasaray, Haji Wright için masada

Fenerbahçe, Haji Wright için Fraport TAV Antalyaspor ile masaya oturdu. Galatasaray da Amerikalı oyuncu için temaslarını sıklaştıracak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Fenerbahçe ve Galatasaray, Haji Wright için masada
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12 Ocak 2023 15:09
Fenerbahçe ve Antalyaspor, transfer görüşmelerine başladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında Haji Wright için ilk görüşme yapıldı. A Spor, Haji Wright dışında Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı için de kırmızı beyazlı kulüp ile masada olduğu kaydedildi.

ERDEN TİMUR DA GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe dışında Haji Wright için Galatasaray'ın da teklifi olduğu biliniyordu.

beIN Sports'un haberine göre; Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Haji Wright için önümüzdeki günlerde Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile görüşmelere başlayacak.

48 MAÇTA 27 GOLE ETKİ

SönderjyskE'den Antalyaspor'a 1.88 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 24 yaşındaki Amerikalı milli hücumcu Haji Wright, bu sezon oynadığı 16 maçta 10 gol atıp 1 asist yaptı.

Haji Wright, Süper Lig kariyerinde çıktığı toplam 48 maçta 24 gol atıp 3 asist yaptı.

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