Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 6. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
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21 Ekim 2020 12:07
Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 6. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 25 Ekim Pazar günü oynanacak maçta Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı belirtildi.

Ligde 6. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:







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