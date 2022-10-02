Fenerbahçe'nin rakibi 4 golle kazandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden AEK Larnaca, Anorthosis'i 4-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; AA
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Fenerbahçe'nin rakibi 4 golle kazandı
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02 Ekim 2022 01:15
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca, liginde Anorthosis'i 4-0 yendi.

Kıbrıs Rum Kesimi Ligi'nin 5. haftasında Anorthosis'i ağırlayan AEK Larnaca, Adam Gyurcso ve Ivan Trickovski'nin fileleri havalandırmasıyla 2-0 öne geçerken, Hovhannes Hambardzumyan ile Dimitrios Christofi'nin kendi kalelerine attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından AEK Larnaca, ligde 7 puana ulaştı.

Fenerbahçe, 6 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü haftasında AEK Larnaca'yı konuk edecek.

[Fotoğraf Kaynak: AEK Larnaca / Twitter]

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