Fenerbahçe, Nabil Dirar'ı resmen gönderdi

Club Brugge, Fenerbahçe'den Nabil Dirar'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Fenerbahçe'de sezon başından bu yana kadroya alınmayan Faslı Nabil Dirar, böylece takımdan ayrılmış oldu. (Avrupa'da biten transferler, TIKLAYIN)
34 yaşındaki Faslı oyuncu Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de son maçını 25.07.2020 tarihhinde Çaykur Rizespor'a karşı oynamıştı.
Nabil Dirar Fenerbahçe'ye 2017 yılında Monaco'dan 3.6 milyon euro bonservis bedeliyle imza atmış ve sarı lacivertli formayla çıktığı 89 maçta 8 gol 12 asist üretmişti.
34 yaşındaki Faslı oyuncu Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de son maçını 25.07.2020 tarihhinde Çaykur Rizespor'a karşı oynamıştı.
Nabil Dirar Fenerbahçe'ye 2017 yılında Monaco'dan 3.6 milyon euro bonservis bedeliyle imza atmış ve sarı lacivertli formayla çıktığı 89 maçta 8 gol 12 asist üretmişti.