Fenerbahçe, Nabil Dirar'ı resmen gönderdi

Club Brugge, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Nabil Dirar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe, Nabil Dirar'ı resmen gönderdi
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30 Ocak 2021 22:43
Club Brugge, Fenerbahçe'den Nabil Dirar'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Fenerbahçe'de sezon başından bu yana kadroya alınmayan Faslı Nabil Dirar, böylece takımdan ayrılmış oldu. (Avrupa'da biten transferler, TIKLAYIN)

34 yaşındaki Faslı oyuncu Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de son maçını 25.07.2020 tarihhinde Çaykur Rizespor'a karşı oynamıştı.

Nabil Dirar Fenerbahçe'ye 2017 yılında Monaco'dan 3.6 milyon euro bonservis bedeliyle imza atmış ve sarı lacivertli formayla çıktığı 89 maçta 8 gol 12 asist üretmişti.





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