Fenerbahçe, milli boksör Kaan Aykutsun'u renklerine bağladı

Fenerbahçe, milli boksör Kaan Aykutsun'u transfer ederken, olimpiyat şampiyonları dahil 8 sporcusunun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe, milli boksör Kaan Aykutsun'u renklerine bağladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Nisan 2025 15:59

Fenerbahçe Kulübü, milli boksör Kaan Aykutsun'u renklerine bağlarken, Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Samet Gümüş, Gizem Özer, Büşra Işıldar ve Sultan Osmanlı'nın sözleşmesini de yeniledi. 

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, kulübün olimpik branşlara verdiği değerin altı çizilerek "Dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçemiz, Türk boksunun gururu olan sporcularıyla sözleşme yeniledi." denildi.

Açıklamada 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden boksör Kaan Aykutsun'un transfer edildiği belirtilirken, Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Samet Gümüş, Gizem Özer, Büşra Işıldar ve Sultan Osmanlı'nın sözleşmelerinin ise 2028 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Olimpik branşlarda sürdürülebilir başarı hedeflendiğinin altının çizildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sporcularımıza her zaman destek vermeye, onların yanında olmaya devam ediyoruz. Ülkemizde sporun gelişimi adına inandığımız değerler doğrultusunda, olimpik branşlarımızın sponsoru Tüpraş'ın kıymetli destekleri ile Türk sporuna katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Boksörlerimize yeni dönemde başarılar diliyor, sarı-lacivert çatı altında birlikte nice zaferlere imza atacağımıza inanıyoruz."

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery