Fenerbahçe Kulübü, milli boksör Kaan Aykutsun'u renklerine bağlarken, Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Samet Gümüş, Gizem Özer, Büşra Işıldar ve Sultan Osmanlı'nın sözleşmesini de yeniledi.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, kulübün olimpik branşlara verdiği değerin altı çizilerek "Dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçemiz, Türk boksunun gururu olan sporcularıyla sözleşme yeniledi." denildi.
Açıklamada 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden boksör Kaan Aykutsun'un transfer edildiği belirtilirken, Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Samet Gümüş, Gizem Özer, Büşra Işıldar ve Sultan Osmanlı'nın sözleşmelerinin ise 2028 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.
Olimpik branşlarda sürdürülebilir başarı hedeflendiğinin altının çizildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sporcularımıza her zaman destek vermeye, onların yanında olmaya devam ediyoruz. Ülkemizde sporun gelişimi adına inandığımız değerler doğrultusunda, olimpik branşlarımızın sponsoru Tüpraş'ın kıymetli destekleri ile Türk sporuna katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Boksörlerimize yeni dönemde başarılar diliyor, sarı-lacivert çatı altında birlikte nice zaferlere imza atacağımıza inanıyoruz."
Fenerbahçe, milli boksör Kaan Aykutsun'u renklerine bağladı
Fenerbahçe, milli boksör Kaan Aykutsun'u transfer ederken, olimpiyat şampiyonları dahil 8 sporcusunun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.
Fenerbahçe Kulübü, milli boksör Kaan Aykutsun'u renklerine bağlarken, Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Samet Gümüş, Gizem Özer, Büşra Işıldar ve Sultan Osmanlı'nın sözleşmesini de yeniledi.
- 17:27 3.'lük serisinin ilk maçı Eczacıbaşı'nın!
- 16:55 CANLI | Serdal Adalı konuşuyor
- 16:54 Samsun'da 22 Yaş Altı, Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası sürüyor
- 16:47 Joao Felix'ten geri dönüşe yeşil ışık!
- 16:18 Fenerbahçe'de anlaşma yakın: Filip Kostic
- 16:16 Barcelona'dan, Nico Williams kararı!
- 16:11 Milan, Kyle Walker'ın tapusunu istiyor!
- 16:02 Akra Gran Fondo bisiklet yarışları 19 Nisan'da gerçekleştirilecek
- 15:59 Fenerbahçe, milli boksör Kaan Aykutsun'u renklerine bağladı
- 15:42 Deniz Ertaş'tan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı!
- 15:37 Samsunspor: "Galatasaray maçı hakemi, kafamızda soru işareti yarattı"
- 15:32 Recep Uçar: "İyi bir sonuçla dönmek istiyoruz"
- 15:28 Rich Paul'dan tartışmalı açıklama: "Heat aslında bir 'Big Three' değildi"
- 15:28 NBA yöneticilerinden Nico Harrison'a "Umutsuz GM" göndermesi!
- 15:28 "Nowitzki, Dallas Mavericks'ten soğudu" iddiası!
- 15:24 Tim Jobol Folcarelli: "Şenol Hoca ile Fatih Hoca arasında çok fark var"
- 15:18 Boateng: "Başakşehir'den puan almak istiyoruz"
- 15:00 Yusuf Fehmi Genç: "Kırdığım rekor benim adımla anılacak"
- 14:46 TFF açıkladı: Takım sayısı düşüyor
- 14:43 Milli sporcu Ekin Ereke, Dağ Bisikleti Yarışı'nda ikincilik elde etti
- 14:36 Benfica'nın Yunus Akgün planı
- 14:32 Karşıyaka'da Hakan Barış döndü
- 14:31 Altay düşmemek için direniyor
- 14:29 İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri!
- 14:17 Göztepe'de Romulo Beşiktaş maçlarında farklı
- 14:16 Al Nassr'dan Caicedo için 116 milyon euro!
- 14:12 Arda Akdeniz zirvede: Hedefi milli takım ve Dünya şampiyonluğu
- 14:10 Merkezefendi zorlu deplasmanda
- 14:06 MKE Ankaragücü, kritik Manisa deplasmanına çıkıyor
- 14:00 Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı'ndan ilk galibiyet!
- 13:52 Fenerbahçe'de Amrabat gelişmesi
- 13:44 Hatayspor'un konuğu Konyaspor
- 13:40 Süper Lig'de 32. hafta heyecanı
- 13:34 İşte Beşiktaş'ta seçim tarihi!
- 13:19 EuroLeague'de yılın koçu Sarunas Jasikevicius
- 13:08 Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçmek için kulaç atacak
- 13:05 Liverpool'da Virgil van Dijk ile imza!
- 13:03 Yağmur Yılmaztürk'ün yeni hedefi dünya şampiyonluğu
- 12:57 Küme düşme hattında kritik maç; Manisa FK - Ankaragücü
- 12:52 Aydın filesine taze kan; Azra Kaya
- 12:44 Edwards: "Lakers'a karşı hazırım"
- 12:44 Bodrum FK, Galatasaray maçında bir ilk peşinde
- 12:39 Mavericks, Irving'in Ocak ayında dönmesini bekliyor
- 12:37 Kings ve GM McNair yolları ayırdı
- 12:37 Turkish Airlines Open 6 yıl aradan sonra yeniden
- 12:35 NBA, 2025 playoffları 1. turunun maç takvimini duyurdu
- 12:32 Euroleague'de play-off'un son bileti kimin olacak?
- 12:28 Beşiktaş'ta seçim startı: Hedef lider ve golcü transferi
- 12:27 Ersun Yanal'ın acı günü
- 12:23 Fenerbahçe Opet - ÇİMSA ÇBK finalinde ikinci randevu
- 12:20 1. Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor
- 11:48 Boupendza'nın vefatının ardından soruşturma kapatıldı!
- 11:48 Boupendza'nın vefatının ardından soruşturma kapatıldı!
- 11:44 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın zirvede, Rıza Çalımbay dipte!
- 11:42 Fatih Tekke, kupa için Adana'da rotasyon yapacak
- 11:21 Trabzonspor'da Ukrayna madeni!
- 11:05 İrfan Can için flaş gelişme: Trabzonspor!
- 10:59 Fatih Tekke'den 35 günde 7 puan
- 10:54 Trabzonspor'da vazgeçilmez üçlü
- 10:44 Fenerbahçe'den stadyum için dev proje!
Milan, Kyle Walker'ın tapusunu istiyor!
Al Nassr'dan Caicedo için 116 milyon euro!
Liverpool'da Virgil van Dijk ile imza!
Arda Güler için dev takas!
Real Madrid'de Arda Güler tepkisi!
Kevin De Bruyne için sürpriz teklif
Hakan Çalhanoğlu: "Devam edersek başarırız, hedefimiz final"
Real Madrid yıkıldı, Arsenal'den tarihi tur!
Real Madrid - Arsenal maçına VAR damgası!
Juventus'ta Kenan Yıldız şoku!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Arda Güler için dev takas!
-
2
TFF açıkladı: Takım sayısı düşüyor
-
3
Mertens'e 2 yıl 8 milyon dolar!
-
4
Milan Skriniar için transfer itirafı!
-
5
Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi belli oldu!
-
6
George Gardi: "Marmoush'u Galatasaray'a önerdim"
-
7
Carlo Ancelotti: "Geleceğimi bilmiyorum, bilmek de istemiyorum"
-
8
Beşiktaş'ta iki veda kararı daha!
-
9
Fenerbahçe'ye genç on numara: Fernando Carrero!
-
10
Boupendza'nın vefatının ardından soruşturma kapatıldı!