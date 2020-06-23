Fenerbahçe, Mert Hakan'dan Selçuk İnan etkisi bekliyor

Fenerbahçe'de beklenti, Mert Hakan Yandaş'ın Selçuk İnan etkisi yapması. 20011/12 sezonunda Kadıköy'den dönen Selçuk, Florya'da Melo ile müthiş uyum yakalamıştı. Mert'in de Ozan ve Gustavo ile aynı rüzgarı estirmesi bekleniyor.

Haber; Sabah
Fenerbahçe, Mert Hakan'dan Selçuk İnan etkisi bekliyor
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23 Haziran 2020 09:18
Galatasaray ile girilen Mert Hakan Yandaş rekabetinden galip çıkan Fenerbahçe'de yetkililer, oyuncunun transferinin çok kritik bir hamle olduğunu düşünüyor.

Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcunun geçmişteki Selçuk İnan etkisi yaratacağını ifade ediyor.

Mert Hakan için "Selçuk İnan, Fenerbahçe'nin kapısından dönüp Galatasaray'a gitti. Melo ile yakaladığı uyumla yıllarca lige damga vuran ikili oldular. Mert-Ozan- Gustavo üçlüsü de bizim için aynı etkiyi yaratacak" yorumu yapılıyor.

EMRE'NİN SÖZLERİ ETKİLİ OLDU

Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye evet demesinde ekonomik şartların yanı sıra takımda kendisine biçilen rolün de etkisinin büyük olduğu öğrenildi.

Bu noktada muhtemel sportif direktör Emre Belözoğlu'nun "Takımın en önemli parçalarından biri olacaksın" şeklindeki sözlerinin Mert Hakan'ın kararının olumlu olmasında kritik bir nokta olduğu bildirildi.





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