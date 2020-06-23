Fenerbahçe, Mert Hakan'dan Selçuk İnan etkisi bekliyor

Galatasaray ile girilen Mert Hakan Yandaş rekabetinden galip çıkan Fenerbahçe'de yetkililer, oyuncunun transferinin çok kritik bir hamle olduğunu düşünüyor.Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcunun geçmişteki Selçuk İnan etkisi yaratacağını ifade ediyor.Mert Hakan içinyorumu yapılıyor.Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye evet demesinde ekonomik şartların yanı sıra takımda kendisine biçilen rolün de etkisinin büyük olduğu öğrenildi.Bu noktada muhtemel sportif direktör Emre Belözoğlu'nun "Takımın en önemli parçalarından biri olacaksın" şeklindeki sözlerinin Mert Hakan'ın kararının olumlu olmasında kritik bir nokta olduğu bildirildi.