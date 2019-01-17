Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 17 Ocak Perşembe günü Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile rakip sahada karşılaşacak.
Sezonun ilk yarısında gösterdiği kötü performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, Ümraniyespor maçıyla ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. ATV'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
ÜMRANİYESPOR
Burak Öğür
Appindangoye
Tarık Tekdal
Oğuz Ceylan
Merthan Açıl
Vasilogiannis
Serkan Göksu
Levy Madinda
Bahadır Taşdelen
Atabey Çiçek
Leandrinho
FENERBAHÇE
Volkan Demirel
Sadık Çiftpınar
Martin Skrtel
Nabil Dirar
Hasan Ali
Mehmet Topal
Eljif Elmas
Jailson
Valbuena
Andre Ayew
Islam Slimani
YAYIN: ATV
YAYIN: Sporx
SAAT: 20:30
HAKEM: Arda Kardeşler
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, yine Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'u 1-0 ve 5-2'lik skorlarla saf dışı bırakmıştı.
Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi averajla 4. sırada tamamlayan Ümraniyespor ise kupada sırasıyla Erzin Belediyespor, Anagold 24Erzincanspor ve 1461 Trabzon'u eleyerek son 16 turuna geldi.
Eşleşmenin rövanşı 24 Ocak Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak.
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Sezonun ilk yarısında gösterdiği kötü performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, Ümraniyespor maçıyla ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. ATV'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
ÜMRANİYESPOR
Burak Öğür
Appindangoye
Tarık Tekdal
Oğuz Ceylan
Merthan Açıl
Vasilogiannis
Serkan Göksu
Levy Madinda
Bahadır Taşdelen
Atabey Çiçek
Leandrinho
FENERBAHÇE
Volkan Demirel
Sadık Çiftpınar
Martin Skrtel
Nabil Dirar
Hasan Ali
Mehmet Topal
Eljif Elmas
Jailson
Valbuena
Andre Ayew
Islam Slimani
YAYIN: ATV
YAYIN: Sporx
SAAT: 20:30
HAKEM: Arda Kardeşler
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, yine Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'u 1-0 ve 5-2'lik skorlarla saf dışı bırakmıştı.
Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi averajla 4. sırada tamamlayan Ümraniyespor ise kupada sırasıyla Erzin Belediyespor, Anagold 24Erzincanspor ve 1461 Trabzon'u eleyerek son 16 turuna geldi.
Eşleşmenin rövanşı 24 Ocak Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın