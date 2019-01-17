son 16 turu ilk maçında 17 Ocak Perşembe günü Spor Toto 1. Lig ekiplerindenile rakip sahada karşılaşacak.Sezonun ilk yarısında gösterdiği kötü performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, Ümraniyespor maçıyla ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. ATV'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.Burak ÖğürAppindangoyeTarık TekdalOğuz CeylanMerthan AçılVasilogiannisSerkan GöksuLevy MadindaBahadır TaşdelenAtabey ÇiçekLeandrinhoVolkan DemirelSadık ÇiftpınarMartin SkrtelNabil DirarHasan AliMehmet TopalEljif ElmasJailsonValbuenaAndre AyewIslam SlimaniATVSporx20:30Arda KardeşlerEsenyurt Necmi KadıoğluKupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, yine Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'u 1-0 ve 5-2'lik skorlarla saf dışı bırakmıştı.Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi averajla 4. sırada tamamlayan Ümraniyespor ise kupada sırasıyla Erzin Belediyespor, Anagold 24Erzincanspor ve 1461 Trabzon'u eleyerek son 16 turuna geldi.Eşleşmenin rövanşı 24 Ocak Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak.