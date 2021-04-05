Fenerbahçe'nin sol beki Caner Erkin asistlerine devam ediyor.



🎯Rizespor

🎯Karagümrük

🎯Göztepe

🎯Denizlispor

🎯Başakşehir

🎯BB Erzurumspor

🎯Beşiktaş

🎯Denizlispor



Fişek. 🚀 pic.twitter.com/FF1WJNMGfh



— Sporx (@sporx) April 5, 2021

Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe evinde Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı ve Emre Belözoğlu ilk maçından 3 puanla ayrılırken, Fenerbahçe 65 gün sonra Kadıköy'de kazandı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol, 64. dakikada Caner Erkin'in kornerden yaptığı ortada Mbwana Samatta'dan geldi. Öte yandan yine Caner Erkin'in kornerden pası sonrasında İrfan Can'ın 84. dakikada ağları bulan golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 62 yaptı ve Galatasaray'ı geçerek 2. sıraya yerleşti. Denizlispor ise 25 puanla ligin son sırasında kaldı.Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Denizlispor ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.(64) Beşiktaş (1 maçı eksik)(62) Fenerbahçe(61) Galatasaray(56) Trabzonspor* Fenerbahçe'nin son golünü 25 Ocak'ta Kayserispor'a atan golcüsü Samatta, yaklaşık 3,5 ay sonra golle tanıştı.* Fenerbahçe'de golün asistini yapan Caner Erkin, bu sezon asist sayısını 8'e yükseltti.* Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Denizlispor karşısında iç saha yenilgisi almadı. (18G 3B)* Geçen sezon bu statta Denizlispor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, lig tarihinde rakibine üst üste iki iç saha maçında puan vermedi.* Fenerbahçe'ye rakip olduğu son 13 Süper Lig maçını kazanamayan Denizlispor (9M 4B), son galibiyetini Mart 2005'te sahasında almıştı (2-0).* Süper Lig'de çıktığı son 6 deplasman maçını kaybeden ve son 5 karşılaşmada gol atamayan Denizlispor, Ekim-Aralık 1985'ten sonra ilk kez fileleri havalandıramadan üst üste beş dış saha mağlubiyeti aldı.* Denizlispor, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 16 Süper Lig maçının hiçbirini kazanamadı (2B 14M).* Fenerbahçe ile oynadığı bir önceki maçta rakibiyle 3-3 berabere kalan Hakan Kutlu (Kayserispor'un başında), Süper Lig kariyerinde sarı-lacivertlilerden üst üste iki maçta puan alamadı (1B 5M).Fenerbahçe, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.Sarı-lacivertli takımın ligin 31. haftasında Beşiktaş ile yaptığı derbiye ilk 11'de başlayan futbolculardan İrfan Can Kahveci ile Bright-Osayi Samuel yedek kulübesinde yer aldı, Nazım Sangare ise rahatsızlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, bu oyuncuların yerine Gökhan Gönül, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş'e ilk 11'de şans verdi.Fenerbahçe, müsabakaya Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Sinan Gümüş, Pelkas, Valencia ve Samatta 11'iyle çıktı.Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise Osman Ertuğrul Çetin, Mauricio Lemos, Jose Ernesto Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Bright-Osayi Samuel, Marcel Tisserand, Mame Thiam ve Filip Novak yer aldı.Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıktı.Sezon başından bu yana sarı-lacivertli ekibin sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti.Öte yandan Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen antrenör Erdinç Sözer de ilk kez yedek kulübesindeki yerini aldı.Fenerbahçe'de 6 futbolcu, çeşitli nedenlerle Yukatel Denizlispor maçının kadrosuna dahil edilmedi.Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları gerekçesiyle kadroya alınmadı. Ayrıca rahatsızlıkları bulunan Harun Tekin, Nazım Sangare ve Papiss Cisse de 21 kişilik müsabaka kadrosunda yer almadı.Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş, Süper Lig'de 13 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.Sezon başında kadroya dahil edilen 27 yaşındaki hücum oyuncusu, son olarak ligin 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 11 Ocak'ta oynanan müsabakaya 11'de başlamıştı.Sinan Gümüş, böylece ligde 84 gün sonra sarı-lacivertli formayla ilk 11'deki yerini aldı.18. dakikada Yukatel Denizlispor gole yaklaştı. Sagal'ın orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Sacko'nun ceza sahası içi sağ çaprazında uygun durumda yaptığı vuruşta son anda topun önüne geçen Szalai, kritik bir müdahalede bulundu ve meşin yuvarlak kornere çıktı.44. dakikada Sinan Gümüş'ün ceza sahası içi sol çaprazından çıkardığı şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.