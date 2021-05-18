Fenerbahçe, Doğan Alemdar için masada!

Fenerbahçe, Kayserispor'un 18 yaşındaki genç file bekçisi Doğan Alemdar'ı gündemine aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe, Doğan Alemdar için masada!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mayıs 2021 11:04
Fenerbahçe, teknik heyetin tavsiyeleri doğrultusunda Kayserispor'un genç file bekçisi Doğan Alemdar'ı gündeme aldığı iddia edildi.

Kayserispor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki Doğan Alemdar'ın kontratı bitecek Harun Tekin'in yerine Altay'ın yedeği olarak düşünüldüğü ve önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılacağı konuşuluyor.

Kayserispor'da bu sezon 29 maçta kaleyi koruyan Doğan Alemdar, kalesinde 35 gol gördü. Yetenekli file bekçisi alt kategorilerde 7 kez ay-yıldızlı formayı terletti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.