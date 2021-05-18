Fenerbahçe, teknik heyetin tavsiyeleri doğrultusunda Kayserispor'un genç file bekçisi Doğan Alemdar'ı gündeme aldığı iddia edildi.



Kayserispor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki Doğan Alemdar'ın kontratı bitecek Harun Tekin'in yerine Altay'ın yedeği olarak düşünüldüğü ve önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılacağı konuşuluyor.



Kayserispor'da bu sezon 29 maçta kaleyi koruyan Doğan Alemdar, kalesinde 35 gol gördü. Yetenekli file bekçisi alt kategorilerde 7 kez ay-yıldızlı formayı terletti.



