Fenerbahçe'den UEFA'ya çıkarma!

Fenerbahçe, yeni sezonun planlamasını yapmak için İsviçre'nin Nyon kentine giderek UEFA ile toplantı yapacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den UEFA'ya çıkarma!
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11 Mart 2022 11:51
Fenerbahçe yönetimi, sona erecek Finansal Fair Play anlaşmasının geleceği için UEFA'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Gelecek haftaya randevulanan UEFA toplantısı, yeni sezon kadro planlaması için son derece belirleyici olacak. Sarı-lacivertli yönetim, FFP görüşmelerinden sonuç almak istiyor. Eğer denetleme kalkarsa yönetim, yeni teknik heyete ciddi bir transfer bütçesi ayırmayı planlıyor. Yeni bir FFP anlaşması önerilmesi halinde ise bu kez hem ekonomik hem de sportif sıkıntılar baş gösterecek. Bütçenin yeniden daraltılması, bazı yabancı oyuncuların satılması gibi çözümler devreye girecek.

UEFA yetkililerini geçen hafta İstanbul'da ağırlayan Fenerbahçe'nin bir sunum yaptığı da öğrenildi. Bu görüşmenin iyi geçtiği gelen bilgiler arasında. 

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