Fenerbahçe'den Okan Buruk'a gönderme

Jorge Jesus'un cezası nedeniyle Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi Fenerbahçe yardımcı antrenörü Joao de Deus açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Deus, "Beşiktaş maçını kazanmayı bekliyoruz. Çok zor bir maç olacak, farkındayız. En iyi şekilde karşılık vereceğiz. Daha az hata yapan kaybedecek. Biz çok iyi hazırlandık. Umarım kazanan taraf oluruz." ifadelerini kullandı.



"OKAN BURUK ÇOK FAZLA KONUŞABİLİR"



Portekizli antrenör, "Okan Buruk'un sözlerine diyecek bir şeyim yok. Okan Buruk, bizim hakkımızda çok fazla konuşabilir ama biz kendi işimize odaklanmış durumdayız." açıklamasını yaptı.



"İLK DAKİKADAN İTİBAREN..."



Joao de Deus, "Jorge Jesus hafta boyunca takımı en iyi şekilde açıkladı. Detayları açıkladı. Son toplantıda da her şeyi anlattı. Bence takımımız hazır. Sahaya çıktığımız andan itibaren hırslı başlamak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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