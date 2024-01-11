Fenerbahçe'den Kent teklifine ret!

Leonardo Bonucci'yi İstanbul'a getiren Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor.
İNGİLTERE'DEN TEKLİF GELDİ
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ryan Kent için Premier Lig'den bir takım sarı-lacivertli kulübe resmi yazı gönderdi.
FENERBAHÇE DEĞERLENDİRMEYE ALMADI
Kent'in maaşını Fenerbahçe'nin ödemesini isteyen ve düşük bir kiralama bedeli öneren bu kulübün teklifi değerlendirmeye alınmadı.
Düzenli forma şansı bulmak isteyen İngiliz futbolunun menajeri de futbolcu için görüşmelerini sürdürüyor.
Ryan Kent'in adı daha önce Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City ile de anılmıştı.
Fenerbahçe'de 15 maçta süre bulan Ryan Kent, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
İNGİLTERE'DEN TEKLİF GELDİ
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ryan Kent için Premier Lig'den bir takım sarı-lacivertli kulübe resmi yazı gönderdi.
FENERBAHÇE DEĞERLENDİRMEYE ALMADI
Kent'in maaşını Fenerbahçe'nin ödemesini isteyen ve düşük bir kiralama bedeli öneren bu kulübün teklifi değerlendirmeye alınmadı.
Düzenli forma şansı bulmak isteyen İngiliz futbolunun menajeri de futbolcu için görüşmelerini sürdürüyor.
Ryan Kent'in adı daha önce Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City ile de anılmıştı.
Fenerbahçe'de 15 maçta süre bulan Ryan Kent, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.