Fenerbahçe'den Kent teklifine ret!

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe forması giyen Ryan Kent için İngiltere'den sarı-lacivertli takıma transfer teklifi geldi. Fenerbahçe, Kent için gelen teklifi düşük buldu ve kabul etmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Kent teklifine ret!
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11 Ocak 2024 16:18
Leonardo Bonucci'yi İstanbul'a getiren Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor.

İNGİLTERE'DEN TEKLİF GELDİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ryan Kent için Premier Lig'den bir takım sarı-lacivertli kulübe resmi yazı gönderdi.

FENERBAHÇE DEĞERLENDİRMEYE ALMADI

Kent'in maaşını Fenerbahçe'nin ödemesini isteyen ve düşük bir kiralama bedeli öneren bu kulübün teklifi değerlendirmeye alınmadı.

Düzenli forma şansı bulmak isteyen İngiliz futbolunun menajeri de futbolcu için görüşmelerini sürdürüyor.

Ryan Kent'in adı daha önce Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City ile de anılmıştı.

Fenerbahçe'de 15 maçta süre bulan Ryan Kent, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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