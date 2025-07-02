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Fenerbahçe'den Asensio'ya bonservis hamlesi!

Fenerbahçe, Marco Asensio için PSG'ye 15 milyon euro teklif etti.

calendar 02 Temmuz 2025 13:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Asensio'ya bonservis hamlesi!
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Fenerbahçe, Jhon Duran'ın ardından rotasını bir başka yıldız isme çevirdi.

Sarı lacivertliler, İspanyol yıldız Marco Asensio için PSG'ye 15 milyon euro teklif etti. 

MOURINHO GÖRÜŞMÜŞTÜ



Marco Asensio için bir süredir hem PSG hem de oyuncu tarafıyla temaslarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho da devreye girmiş ve geçtiğimiz gün İspanyol yıldızla görüntülü bir görüşme gerçekleştirmişti.

PLAN DEĞİŞTİ: BONSERVİS

İlk olarak görüşmelere kiralık transfer için başlayan sarı - lacivertliler, Asensio'yu bonservisiyle kadrosuna katmaya karar verdi.

PSG SICAK BAKIYOR

Öte yandan Paris Saint-Germain'in hem maaş bütçesinde yer açmak hem de gelir elde etmek istediği için Asensio'nun satışına sıcak baktığı öne sürüldü.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun yarısında Aston Villa'ya kiralanan 29 yaşındaki futbolcu, PSG ve İngiliz kulübünde çıktığı 37 maçta 10 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi. 

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