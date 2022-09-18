Fenerbahçe'den alkış alacak hamle

Fenerbahçe, bu sezon hastanede tedavi gören çocukların futbolcularla birlikte seremonide sahaya çıkma uygulamasının Alanyaspor maçında da devam ettiğini açıkladı.



Yapılan açıklamada, SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisini sürdüren 9 yaşındaki minik Utku'nun Alanyaspor maçında tabletle sahadaki yerini aldığını açıkladı.



İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması:



"Kulübümüz, bu sezon itibarıyla hastanede tedavi altında olan çocukların yaşıtları gibi seremoniye çıkma hayalini gerçekleştirmeye devam ediyor.



Futbol takımımızın Corendon Alanyaspor ile karşılaştığı maçta SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisini sürdüren 9 yaşındaki minik Utku, tablet ile seremonideki yerini aldı.



Utku, görüntülü olarak futbolcularımızla, teknik direktörümüzle, stadımızı dolduran bize sonsuz desteğini gösteren ve ekranları başında maçı takip eden taraftarlarımızla buluştu.



Fenerbahçe ailesi olarak Utku'ya bir kez geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşarak mabedimize, futbolcularımızın elinden tutarak seremoniye çıkacağı maçımıza heyecanla bekliyoruz."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ