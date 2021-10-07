Fenerbahçe'de Vitor Pereira fırtınası

F.Bahçe'de ilk 8 hafta istatistikleri, Vitor Pereira'nın takıma vurduğu mührü gösteriyor. Sarı-lacivertliler geçen sezona oranla bu sezon daha çok savaşan+koşan ve savunmada sağlam bir ekip görüntüsü verirken, 'takım oyunu' ön plana çıkmış durumda.Maç başına 116-117 km. arası bir mesafe tutturan Kanarya, an itibarıyla ligin en çok koşan takımı... Futbolcular son Kasımpaşa maçında da Rizespor'un (119.6) ardından en çok mesafe kat eden ekip (119.2) oldu.Mesut Özil'in bile geçen sezona oranla koşu, top kapma ve ikili mücadele kazanma oranları ciddi ölçüde yükselmiş durumda. Pereira'nın bir başka başarısı savunma.... Sarı-lacivertliler kalesinde gördüğü 6 golle bu alanda da ligin en iyisi.Rakipleri 8 maç sonunda Fenerbahçe ceza sahasında sadece 105 kez topla buluşabildi. (Ligin en düşüğü). Topu rakip kaleye en yakın mesafede kapan takım da Fenerbahçe. Tüm bu olumlu istatistikler, takımı liderliğe taşıdı.Sezona 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle girerek 19 puan toplayan Fenerbahçe, ligde son 10 yılda ilk 8 hafta sonunda sadece Nisan'da şampiyon olduğu 2013-14 sezonunda bu puanı toplamıştı.Topa sahip olma oranı yüzde 54.3 olan Fenerbahçe bu alanda ligde 6. sırada. Yarıştaki rakipleri Galatasaray (57.4), Trabzonspor (56.0) ve Beşiktaş'ın (55.9) gerisinde olan Pereira'nın oyunculardan topa sahip olup çok pas yapmaktan çok etkili kullanma ve hızlı sonuca gitmelerini istediği belirtiliyor.Kanarya'da en önemli eksiklik olarak atılan gol sayısının düşük kalması göstriliyor. Sarı-lacivertliler 8 haftada 12 kez fileleri sarsabildi. Maç başına gol ortalaması 1.5. Berisha'nın uyum sağlaması, İrfan Can ve Sosa'nın sakatlıktan dönmesi ile bu rakamın yukarı çekilmesi planlanıyor.