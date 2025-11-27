Fenerbahçe'de sakatlık: Yiğit Efe Demir

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında evinde Ferencvaros ile karşı karşıya geldi.
Sarı-Laivertliler'de Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de şans bulan genç stoper Yiğit Efe Demir, yaşadığı sakatlık sonrası 75. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Yiğit Efe Demir yerini Mert Müldür'e bıraktı.
Sarı-Laivertliler'de Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de şans bulan genç stoper Yiğit Efe Demir, yaşadığı sakatlık sonrası 75. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Yiğit Efe Demir yerini Mert Müldür'e bıraktı.