Fenerbahçe'de Pereira dönemi sona erdi!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi.



Sarı-laciverlilerden yapılan açıklamada Portekizli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.



Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;



"Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır.



Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."





ARALIK AYINDA BİTTİ



Fenerbahçe'yi 2015-2016 sezonunda da çalıştıran ve sezon başında 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamak' istiyorum diyerek yeniden sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayan Portekizli menajerin, ikinci dönemi Aralık ayında sona erdi.



Fenerbahçe ile ligde 17 maça çıkan Pereira, bu maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler ligde 5. sırada yer alıyor.



Vitor Pereira Avrupa'da ise Helsinki'yi mağlup ederek sarı-lacivertlileri UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara taşıdı ancak sarı-lacivertliler Eintracht Frankfurt, Royal Antwerp ve Olympiakos'un olduğu grupta 3. sırada kaldı ve UEFA Konferans Ligi'ne gitti.





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