Fenerbahçe'de Pereira dönemi sona erdi!

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Fenerbahçe'de Pereira dönemi sona erdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2021 21:09
Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi.

Sarı-laciverlilerden yapılan açıklamada Portekizli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır.  

Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."


ARALIK AYINDA BİTTİ

Fenerbahçe'yi 2015-2016 sezonunda da çalıştıran ve sezon başında 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamak' istiyorum diyerek yeniden sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayan Portekizli menajerin, ikinci dönemi Aralık ayında sona erdi.

Fenerbahçe ile ligde 17 maça çıkan Pereira, bu maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler ligde 5. sırada yer alıyor.

Vitor Pereira Avrupa'da ise Helsinki'yi mağlup ederek sarı-lacivertlileri UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara taşıdı ancak sarı-lacivertliler Eintracht Frankfurt, Royal Antwerp ve Olympiakos'un olduğu grupta 3. sırada kaldı ve UEFA Konferans Ligi'ne gitti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.