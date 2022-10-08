Teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte yıldızı sönen oyunculardan Miha Zajc devre arasını bekliyor.



Geçen sezonun büyük çıkış yapan flaş oyuncusu olarak yeni sezona umutla başlayan Sloven futbolcu, yeni sezona da iyi başladı, ancak giderek formasını önündeki isimleri bir türlü aşamadı.



DEVRE ARASINI BEKLİYOR



Bu arada Zajc, forma giymesinin zora girdiğini düşünürken, devre arasında özellikle İtalyan takımlarının tekliflerini yeniden masaya yatırıp, Fenerbahçe den ayrılmayı planlıyor.











