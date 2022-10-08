Fenerbahçe'de Miha Zajc devreyi bekliyor!

Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc, yeni sezona iyi başladı, ancak giderek formasını önündeki isimleri bir türlü aşamadı. Zajc, forma giymesinin zora girdiğini düşünürken, devre arasında özellikle İtalyan takımlarının tekliflerini yeniden masaya yatırıp, Fenerbahçe'den ayrılmayı planlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Miha Zajc devreyi bekliyor!
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08 Ekim 2022 10:36
Miha Zajc
Miha Zajc
Fenerbahçe
Teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte yıldızı sönen oyunculardan Miha Zajc devre arasını bekliyor.

Geçen sezonun büyük çıkış yapan flaş oyuncusu olarak yeni sezona umutla başlayan Sloven futbolcu, yeni sezona da iyi başladı, ancak giderek formasını önündeki isimleri bir türlü aşamadı.

DEVRE ARASINI BEKLİYOR

Bu arada Zajc, forma giymesinin zora girdiğini düşünürken, devre arasında özellikle İtalyan takımlarının tekliflerini yeniden masaya yatırıp, Fenerbahçe den ayrılmayı planlıyor. 

 

 

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