Fenerbahçe'de Mesut Özil kadroda yok

Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında Kayserispor ile oynayacakları maçın kadrosunu açıkladı.Kadroda sakatlığını atlatan Altay Bayındır da yer alırken, Mesut Özil'in olmaması sürpriz olarak nitelendirildi. Yıldız oyuncunun adele ağrısı nedeniyle kadroya alınmadığı bildirildi.Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kafilesinde Mesut Özil ile birlikte Sadık Çiftpınar, İrfan Can Kahveci, Gökhan Gönül ve Diego Perotti bulunmadı.Fenerbahçe ile Kayserispor, 15 Mayıs Cumartesi 20:30'da karşılaşacak.Altay Bayındır, Harun Tekin, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Caner Erkin, Filip Novak, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Sinan Gümüş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.