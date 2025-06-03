Fenerbahçe'de Marko Guduric açıklaması!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Marko Guduric'in geleceğiyle ilgili konuştu.

calendar 03 Haziran 2025 20:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Marko Guduric açıklaması!
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.

Komsuoğlu, THY EuroLeague şampiyonluğu için, "Başkanımız ve yönetim kurulumuza teşekkür etmek istiyorum. Bizim bu takıma yaptığımız yatırımda her zaman yanımızda oldular. Her zaman bizim aldığımız kararlarda 'Yok yapmayalım, şube zarar ediyor' demediler. Aralık ayında takım kötüye giderken başkana mesaj attım 'Merak etmeyin Final Four'u alacağız' dedim ve haklı çıktım. Biz bu sene şampiyon olacağımızı biliyorduk." dedi.

MARKO GUDURIC YANITI


Sertaç Komsuoğlu, Olimpia Milano'nun teklifte bulunduğu Marko Guduric'in geleceğiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Marko, bu takımın kaptanı. Her oyuncu için aynı şeyleri söylüyorum belki ama Marko, çok iyi bir karakter, çok iyi bir insan ve çok iyi bir aile babası. Biz şu anda Avrupa şampiyonuyuz. Avrupa'nın bir numaralı takımıyız. Doğal olarak kazanan takımın oyuncularına ilgi büyük. Ama bu, "Biz şu oyuncuyu kaybediyoruz, bu oyuncu gidiyor." demek değil. Bizim için kadrodaki tüm oyuncular çok önemli ve kıymetli. Hepsinin basketbol dünyasındaki yerleri de belli. Fenerbahçe ile daha yüksek yerlere geliyorlar. Biz şu anda tüm takım olarak Süper Lig'e konsantreyiz. Oyuncular da hedefe odaklanmış durumda. Hocamızın ve idari heyetimizin alacağı kararlar doğrultusunda, bizim de yönlendirmemizle inşallah bir sonraki programda değerlendiririz. Ama şu anda tam konsantrasyonumuz Türkiye Ligi'ne." diye konuştu.


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