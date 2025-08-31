Fenerbahçe'de Ederson için geri sayım!

Fenerbahçe, kalesine Ederson takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı file bekçisinin transferi için geri sayıma geçti.
ANLAŞMA YAKIN!
Nicolo Schira'nın haberine göre, Fenerbahçe, Manchester City ile Ederson transferi için 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığı anlaşmaya çok yakın.
EDERSON'A 3 YILLIK SÖZLEŞME
Ederson, Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşme imzalayacak ve yıllık 8+2 milyon euro kazanacak.
Brezilyalı file bekçisinin Fenerbahçe'ye transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Ederson, Manchester City'nin bu sezon ligde oynadığı 3 maçta da süre bulamadı.
2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Ederson'un, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
