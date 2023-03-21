Fenerbahçe'de çifte ayrılık kararı! Aynı takıma gidiyorlar!

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, sarı-lacivertlilerin iki futbolcusunun aynı takıma teklif edildiğini açıkladı. İşte o isimler ve detaylar..

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de çifte ayrılık kararı! Aynı takıma gidiyorlar!
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21 Mart 2023 13:51
Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrilirken, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden harekete geçen sarı-lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı.

GUSTAVO HENRIQUE VE LUAN PERES SAO PAULO'YA!

Brezilya basını Sao Paulo'nun Gustavo Henrique ve Luan Peres'e talip olduğunu duyurdu.

esporte.ig'de yer alan habere göre menajerler, iki futbolcuyu Brezilya kulübüne önerdi.

Haberde Sao Paulo'lu yöneticilerin Henrique ve Peres transferlerini değerlendirmeye aldıkları kaydedildi.

Öte yandan Sao Paulo için Gustavo Henrique transferinin, oyuncunun bonservisinin Flamengo'da olması ve kadroda düşünülmemesi sebebiyle daha kolay olacağı vurgulandı.

Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin iki futbolcuyu da gelecek sezon kadroda düşünmediği aktarıldı. 

 
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