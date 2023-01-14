Fenerbahçe'de 5 isim kart sınırında

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 15 Ocak Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de 5 isim kart sınırında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2023 16:24
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 15 Ocak Pazar günü Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Kalyon Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Spor Toto Süper Lig 18. hafta derbi maçında kendi evinde ağırladığı Galatasaray'a 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, Gaziantep FK mücadelesinden 3 puanla ayrılıp yaralarını sarmak istiyor.

Fenerbahçe, ligde 17 maç sonunda aldığı 35 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde 2. sırada yer alırken, rakibi Gaziantep FK ise 17 maç sonunda topladığı 19 puanla 11. sırada bulunuyor.

- 5 oyuncu sarı kart sınırında

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Joao Pedro, bu maçta da forma giyemeyecek.

Galatarasay maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen ve 2 maç cezası onanan İrfan Can Kahveci, bu maçta oynayamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Gaziantep FK maçında kart görmeleri halinde bir sonraki maçın kadrosunda yer alamayacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ