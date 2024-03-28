Fenerbahçe Beko'nun evinde konuğu Alba Berlin

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 32. hafta karşılaşmasında 29 Mart Cuma (yarın) Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak



EuroLeague'de yaptığı maçların 19'unu kazanıp 12'sinde yenilen sarı-lacivertliler, haftaya 6. sırada girdi. ALBA Berlin ise ligde aldığı 5 galibiyetle sonuncu sırada yer alıyor.



Taraflar arasında Almanya'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 91-82'lik skorla kazanmıştı.



Bir sonraki maçta Anadolu Efes'i konuk edecek sarı-lacivertli ekip, deplasmandaki Olympiakos karşılaşmasıyla normal sezonu tamamlayacak.



