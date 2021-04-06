Fatih Terim'den video ile özel hazırlık!

Bu sezon geriye düştüğü yedi maçı da döndüremeyen Galatasaray'da tecrübeli teknik adam, oyuncularından daha hırçın bir futbol sergilemelerini istedi. Ayrıca Terim hatalar için video hazırlattı.

Haber; Türkiye
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Fatih Terim'den video ile özel hazırlık!
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06 Nisan 2021 11:06
Üst üste Rize ve Hatay'a mağlup olarak şampiyonluk yarışında ciddi kan kaybı yaşayan Galatasaray, kalan dokuz haftayı kayıpsız geçmek hedefinde. Bu sezon geriye düştüğü yedi maçı da döndüremeyen sarı kırmızılı takımın hocası bir yandan oyuncularını tekrardan şampiyonluk için motive etmeye çabalarken bir taraftan da düşüşe geçen takım oyununu tekrardan düzeltmek için çalışıyor.

Tecrübeli çalıştırıcı ekibine Rizespor ve Hatayspor maçlarındaki hem bireysel hem de takım oyunundaki hatalardan oluşan görüntüler hazırlattı. Topun geri kazanılma süresinin artmasından memnun olmayan Fatih Hoca, ayrıca geçiş oyunundaki yavaşlıktan da rahatsız.

Oyuncularından eski agresif oyunu isteyen Terim, "Henüz hiçbir şey bitmedi. Her takım puan kaybedebilir. Ama bizim lüksümüz kalmadı. Kalan maçları kazanırsak ipi göğüsleriz" diyerek de oyuncularını motive etti.

Hafta içi oynanacak maçları BAY geçecek sarı kırmızılılarda cuma günü teste girecek olan Taylan ve Emre Kılınç'tan iyi haber gelirse iki oyuncu da 11'de görevlendirilecek.



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