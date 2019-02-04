Ancak şampiyonluk hedefi bitmedi. Güney ekibi karşısında geriye düşen ve Feghouli'nin attığı golle 1 puanı kurtaran sarı-kırmızılılar bu maçı bir kenara bıraktı. Hatay ile oynanacak çeyrek final maçı ve Trabzonspor derbisine kilitlendi.





Galatasaray iki rakibini de Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak. Önce yarı final için avantajlı bir skor arayacak ardından da lig mücadelesine dönecek.

DEPLASMAN DERDİNE TERİM DE TEŞHİS KOYAMIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babasının rahatsızlığı nedeniyle moralsiz geldiği Alanya'da alınan 1-1'lik sonuçla daha fazla üzüldü.90 dakikanın tamamlanmasının ardından soyunma odasına giden Fatih Terim, futbolcularına hitaben," diyerek sözlerini noktaladı.Fatih Terim, bu konuşmanın ardından acil olarak soyunma odasından çıtkı ve tekrar yoğun bakımda olan babasının yanına, Adana'ya geri döndüİkinci yarının ilk puan kaybını Alanya'da yaşayan Galatasaray'da deplasman sorununa bir türlü çözüm bulunamıyor.Geçtiğimiz sezon deplasmanda tam 25 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar bu sezon da şimdiden 16 puandan oldu. Tudor döneminde başlayan hastalığa Fatih Terim de teşhis koymayı bir türlü başaramadı.