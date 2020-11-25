Fatih Terim: 'Bize önce golcü lazım'

İlk hedef Kenan

GÜNEŞ'İN VAZGEÇİLMEZİ

G.Saray, Kayserispor ile 1-1 berabere kalınca teknik direktör Fatih Terim, bunu "Kaçan 2 puan" olarak nitelendirdi.Kaleye çekilen 27 şuttan 12'si isabet sağlarken bunlardan da 7'si yüzde yüz denebilecek kadar net fırsatlardı. Fatih Terim bu kadar pozisyona girilmesinden memnun olsa da gollerin kaçmasından yana dertli. Terim, daha önce yönetimle yaptığı görüşmelerde hızlı bir kanat ve orta saha oyuncusu istediğini bildirmişti. Bu maçta ortaya çıkan durum sonrası sarı-kırmızılıların devre arası transfer politikası da netleşmiş oldu.Falcao'nun sık ve uzun süreli sakatlıkları, Diagne'nin de bir türlü beklenen düzeye gelememesi üzerine Fatih Hoca, transfer planını değiştirerek önceliği golcü transferine vermeleri gerektiğini iletti.Sarı-kırmızılılar sezon sonu Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi bitecek olan millî forvet Kenan Karaman için şimdiden harekete geçme kararı aldı. Kenan, sezon başında da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığını söylemişti.Cimbom, Alman ekibinin kapısını "Sezon sonunu beklemeyelim, cüzi bir miktarda devre arasında transferi bitirelim" teklifiyle çalacak.A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslar Ligi'ndeki ilk Macaristan maçı hariç Kenan Karaman'a son beş maçta on birde görev verdi. Genç oyuncu millî formayla iki gol kaydetti. Kenan, Bundesliga 2'de ise yedi maçta 568 dakika sahada kaldı, iki gol attı.