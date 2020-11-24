Radamel Falcao'nun sakatlık öyküsü

FALCAO'NUN SAKATLIK ANATOMİSİ







Galatasaray'a geldiği günden bu yana 29 maça çıkan ve 25 maçı da kaçıran Radamel Falcao, Çaykur Rizespor maçıyla beraber yeniden takıma dönmeye hazırlanıyor.Sağlık ekibi ile bir görüşme yapan ve Falcao'nun takıma döndürülmesi için tüm imkanlarını seferber edilmesini isteyen Fatih Terim, Kolombiyalı futbolcu ile de bir görüşme yaparak Rizespor maçına da kadar hazır duruma gelmesini talep etti.Rizespor maçında kadroda yer alacak olan Radamel Falcao'nun maça ilk 11'inde başlayıp başlamayacağı ise hafta içi yapılacak olan antrenmanlardaki performansına bağlı olacak.Galatasaray'da oynadığı maç sayısı, oynamadığı maç sayısını yakalamak üzere olan (29 maç oynadı, 25 maç kaçırdı) Radamel Falcao, Galatasaray'a geldiği günden bu yana kasık, baldır, sol uyluk, sol ön çapraz bağ, sağ diz sakatlıkları yaşadı.