'Falcao'ya vurdum çünkü bacağımı kırmıştı'

Emekli futbolcu Sebastian Mendez, şu anda Gimnasia takımında Diego Maradona'nın teknik asistanı olarak görev yapıyor. Futbolculuk dönemi hakkında konuşan Mendez, Galatasaraylı Falcao ile aralarındaki husumeti anlattı.



Sebastian Mendez, San Lorenzo'da forma giydiği dönemde River Plate ile oynadıkları Libertadores Kupası maçı hakkında konuştu.



Radamel Falcao'nun 2008 yılındaki maçta yaptığı sert müdahale sonrası Sebastian Mendez oyuna devam edemedi.



"MÜDAHALESİ BACAĞIMI KIRDI"



Maçla ilgili anısını anlatan Mendez; "Falcao ile çarpıştık ve bacağım o anda kırıldı. Düşerken destek bacağıma doğru yaptığı müdahale yüzünden ters düştüm. Bu yüzden iyi oynadığım Libertadores Kupası'nın dışında kaldım. Ondan sonra futbol oynamak için fazla zamanım kalmadığını biliyordum." dedi.



"YAPTIĞIM APTALCAYDI"



Falcao'ya müdahalesini anlatan Mendez; "Tekme hakkında konuşuluyordu ama Falcao'nun müdahalesi hiç konuşulmadı. Ben de buna sinirliydim. Yaptığım hareket aptalcaydı. Beni sakatlamasının üzerinden 4 ay geçmişti ve kafam o an başka yere gitti." dedi.



