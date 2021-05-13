Falcao, Fatih Terim'den forma istedi

Beşiktaş derbisinde arka adalesinde orta derece zorlanma tespit edilen Falcao, Denizli'de oynayamadı.



Kolombiyalı, Malatya maçında ise forma giymek istediğini teknik heyete bildirdi.



FLORYA'DA 6 AY SONRA KAMP



Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatya ile şampiyonluk maçına çıkacak Galatasaray, 6 ay sonra Florya'da özel kampa giriyor. Kasım ayından bu yana İstanbul'da oynanan mücadeleler öncesinde geceyi tesis yerine evlerinde geçiren futbolcular da Fatih Terim'in kamp kararını destekledi. Teknik heyet ve tüm oyuncular, bugün 18:00'de yapılacak idmandan sonra 2 gün boyunca Florya'da kalacak. Bu süreçte tesislere misafir girişine izin verilmeyecek.



