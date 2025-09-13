Eyüpspor - Galatasaray: 11'ler

13 Eylül
Eyüpspor-Galatasaray
0-035'
13 Eylül
Karagümrük-Kasımpaşa
0-136'
13 Eylül
Samsunspor-Antalyaspor
0-135'
13 Eylül
Beşiktaş-Başakşehir
20:00
13 Eylül
Konyaspor-Alanyaspor
20:00
13 Eylül
Boluspor-Manisa FK
1-076'
13 Eylül
İstanbulspor-Ümraniye
3-079'
13 Eylül
Arca Çorum FK-Vanspor FK
19:00
13 Eylül
Sivasspor-Sarıyer
19:00
13 Eylül
Freiburg-VfB Stuttgart
0-149'
13 Eylül
Mainz 05-RB Leipzig
0-149'
13 Eylül
Wolfsburg-FC Köln
1-1DA
13 Eylül
Union Berlin-Hoffenheim
1-250'
13 Eylül
FC Heidenheim-B. Dortmund
0-246'
13 Eylül
Bayern Munih-Hamburger SV
19:30
13 Eylül
Arsenal-N. Forest
3-0
13 Eylül
Bournemouth-Brighton
1-040'
13 Eylül
C.Palace-Sunderland
0-039'
13 Eylül
Everton-Aston Villa
0-039'
13 Eylül
Fulham-Leeds United
0-039'
13 Eylül
Newcastle-Wolves
1-039'
13 Eylül
West Ham United-Tottenham
19:30
13 Eylül
Brentford-Chelsea
22:00
13 Eylül
Getafe-Real Oviedo
2-0
13 Eylül
Real Sociedad-Real Madrid
0-123'
13 Eylül
Athletic Bilbao-Alaves
19:30
13 Eylül
Atletico Madrid-Villarreal
22:00
13 Eylül
Cagliari-Parma
2-079'
13 Eylül
Juventus-Inter
19:00
13 Eylül
Fiorentina-SSC Napoli
21:45
13 Eylül
Nice-Nantes
18:00
13 Eylül
Auxerre-AS Monaco
22:05
13 Eylül
Ajax-PEC Zwolle
0-08'
13 Eylül
Go Ahead Eagles-FC Volendam
19:45
13 Eylül
NEC Nijmegen-PSV Eindhoven
19:45
13 Eylül
Feyenoord-SC Heerenveen
22:00
13 Eylül
FC Twente-NAC Breda
22:00
13 Eylül
Darmstadt-E.Braunschweig
2-1
13 Eylül
Karlsruher SC-Nürnberg
2-1
13 Eylül
Schalke 04-Holstein Kiel
0-1
13 Eylül
Hannover 96-Hertha Berlin
21:30
13 Eylül
Zulte Waregem-OH Leuven
2-039'
13 Eylül
FCV Dender EH-Union St.Gilloise
19:15
13 Eylül
RAAL La Louviere-Club Brugge
21:45
13 Eylül
Altach-LASK
18:00
13 Eylül
BW Linz-Grazer AK
18:00
13 Eylül
Wolfsberger AC-RB Salzburg
18:00
13 Eylül
Thun-Basel
19:00
13 Eylül
FC Zürich-Servette
19:00
13 Eylül
St. Gallen-Lugano
21:30
13 Eylül
Moreirense-Rio Ave
0-08'
13 Eylül
Estoril-AVS Futebol SAD
0-09'
13 Eylül
FC Porto-Nacional
20:00
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
22:30
13 Eylül
Nizhny Novgorod-FC Orenburg
3-1
13 Eylül
FK Akhmat-Lokomotiv Moscow
0-0DA
13 Eylül
Dinamo Moscow-S. Moskova
2-1DA
13 Eylül
Nizhny Novgorod-Torpedo Moscow
0-0IPT
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
19:30
13 Eylül
Charlton Athletic-Millwall
1-1
13 Eylül
Oxford United-Leicester City
2-2
13 Eylül
Preston North End-Middlesbrough
2-2
13 Eylül
Coventry City-Norwich City
0-138'
13 Eylül
Sheffield Wednesday-Bristol City
0-337'
13 Eylül
Stoke City-Birmingham City
1-038'
13 Eylül
Swansea City-Hull City
0-039'
13 Eylül
Watford-Blackburn Rovers
0-039'
13 Eylül
West Bromwich-Derby County
0-038'
13 Eylül
Wrexham-QPR
0-139'
13 Eylül
Bradford City-Huddersfield
3-1
13 Eylül
Northampton Town-Blackpool
1-0
13 Eylül
AFC Wimbledon-Rotherham United
0-137'
13 Eylül
Barnsley-Reading
1-137'
13 Eylül
Burton Albion-Lincoln City
0-138'
13 Eylül
Exeter City-Port Vale
0-138'
13 Eylül
Leyton Orient-Bolton Wanderers
0-037'
13 Eylül
Luton Town-Plymouth Argyle
1-137'
13 Eylül
Mansfield Town-Stevenage
0-038'
13 Eylül
Peterborough-Wycombe Wanderers
1-036'
13 Eylül
Stockport County-Cardiff City
1-036'
13 Eylül
Wigan Athletic-Doncaster Rovers
2-038'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
13 Eylül
Annecy FC-Reims
1-1
13 Eylül
Grenoble-Dunkerque
1-0
13 Eylül
Clermont Foot-Saint-Etienne
21:00
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
13 Eylül
Juve Stabia-Reggiana
0-078'
13 Eylül
Modena-Bari
2-073'
13 Eylül
Calcio Padova-Frosinone
0-173'
13 Eylül
Pescara-Venezia
0-274'
13 Eylül
Catanzaro-Carrarese
18:15
13 Eylül
Sampdoria-Cesena
20:30
13 Eylül
Cadiz-Eibar
0-023'
13 Eylül
CD Mirandes-Deportivo La Coruna
0-124'
13 Eylül
SD Huesca-Malaga
19:30
13 Eylül
Real Valladolid-Almeria
22:00
13 Eylül
VVV-Venlo-Helmond
0-07'
13 Eylül
Admira Wacker-SW Bregenz
2-2
13 Eylül
Austria Wien II-First Vienna FC
21:00
13 Eylül
Bellinzona-FC Rapperswil-Jona
19:00
13 Eylül
Aarau-FC Vaduz
19:00
13 Eylül
Felgueiras 1932-Benfica B
2-1
13 Eylül
Lusitania Lourosa-Penafiel
1-080'
13 Eylül
Leixoes-Farense
0-04'
13 Eylül
Erbaaspor-Karaman FK
2-0
13 Eylül
Kahramanmaras Istiklalspor-Yeni Mersin İdmanyurdu
5-0
13 Eylül
Mardin 1969 Spor-Aliağa Futbol
1-0
13 Eylül
Adana 01 FK-Altınordu
16:00
13 Eylül
İskenderunspor-Karacabey Belediyespor
16:00
13 Eylül
Aksarayspor-Adanaspor
16:00
13 Eylül
Ankara Demirspor-Somaspor
16:00
13 Eylül
Beykoz Anadoluspor-Ankaraspor
16:30
13 Eylül
İnegölspor-Şanlıurfaspor
16:30
13 Eylül
Kepezspor-Kastamonuspor
16:30
13 Eylül
Belediye Derincespor-1461 Trabzon
16:30
13 Eylül
Kırklarelispor-Mus Spor
16:30
13 Eylül
24 Erzincanspor-Batman Petrolspor
19:00
13 Eylül
Bucaspor 1928-Muğlaspor
19:00
13 Eylül
Elazığspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
19:00
13 Eylül
Bursaspor-Arnavutköy Belediyespor
19:00
13 Eylül
Fethiyespor-Yeni Malatyaspor
19:00
13 Eylül
Menemen Bld.-Isparta 32 SK
19:00
13 Eylül
Broendby IF-Kopenhag
2-177'
13 Eylül
Molde-Fredrikstad
0-138'
13 Eylül
Brann-Vaalerenga
19:00
13 Eylül
Egersund-Stabaek
1-039'
13 Eylül
Odds Ballklubb-Hoedd
1-139'
13 Eylül
Ranheim-Aasane
2-037'
13 Eylül
Raufoss-Aalesund
0-137'
13 Eylül
Sogndal-Lillestroem
1-137'
13 Eylül
Start-Kongsvinger
0-037'
13 Eylül
Korona Kielce-Pogon Szczecin
1-090'
13 Eylül
Wisla Plock-Cracovia
18:30
13 Eylül
Piast Gliwice-Jagiellonia Bialystok
21:15
13 Eylül
Aberdeen-Livingston
0-038'
13 Eylül
Dundee FC-Motherwell
0-139'
13 Eylül
Falkirk-St. Mirren
0-038'
13 Eylül
Rangers-Hearts
0-137'
13 Eylül
Hibernian-Dundee United
19:45
13 Eylül
Arbroath-Dunfermline Athletic
0-137'
13 Eylül
Ayr United-Ross County
1-037'
13 Eylül
Queen's Park-Greenock Morton
0-038'
13 Eylül
Raith Rovers-St. Johnstone
0-138'
13 Eylül
Olympiakos-Panserraikos FC
18:00
13 Eylül
Atromitos-Aris
20:00
13 Eylül
Panetolikos-NFC Volos
20:00

Eyüpspor - Galatasaray: 11'ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

calendar 13 Eylül 2025 16:02 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2025 16:29
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Eyüpspor - Galatasaray: 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.  Mücadelenin VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider girdi.


ikas Eyüpspor ise birer galibiyet ve beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayarak 4 puanla 10. sırada yer aldı.

TUTTUR'DA 1000 TL HEDİYE İLE OYNA!



11'LER

Eyüpspor: Marcos Felipe, Claro, Mujakic, Robin, Umut, Kerem Demirbay, Yalçın, Serdar, Seslar, Draguş, Ampem.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, İlkay, Sara, Sane, Yunus, Icardi.



TEK EKSİK VICTOR OSIMHEN

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in ayak bileğinde sakatlığı bulunuyor.

Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

YENİ TRANSFERLER İLK MAÇINA ÇIKABİLİR

Galatasaray'ın yeni transferleri Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ın sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyme ihtimali bulunuyor.

Trabzonspor'dan 27,5 milyon avro bonservis ücretiyle transfer edilen milli kaleci Uğurcan ile Manchester City ile sözleşmesini feshettikten sonra Galatasaray ile sözleşme imzalayan İlkay, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ikas Eyüpspor mücadelesiyle sarı-kırmızılı ekipteki ilk maçlarına çıkacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılı ekipte gelen transfer teklifi sonrasında milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor maçıyla kadroya dönecek.

Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'dan yüksek bir transfer teklifi alan Barış Alper, takımdan ayrılmak istedi. Kulüp yönetimi ve teknik ekibin ayrılmasına izin vermediği milli futbolcu, 24 Ağustos'ta deplasmanda yapılan Zecorner Kayserispor maçı öncesindeki antrenmanlara katılmadı.

Yaşadığı mental sorunlar nedeniyle 3. haftadaki Kayserispor ve 4. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmalarında kadroya alınmayan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, milli arada sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'nin bonservis rekorunu kırarak ayrılmasına izin verilmemesinin kendisini üzmesine rağmen bundan sonraki süreçte takımın başarısına odaklanacağını belirtti.

Camiadan özür dileyen Barış Alper Yılmaz'ın Eyüpspor mücadelesiyle ilk 11'deki yerine dönmesi bekleniyor. Osimhen'in sakatlığı ve Mauro Icardi'nin de maç eksiğinin olduğu süreçte milli futbolcunun santrfor pozisyonunda karşılaşmaya çıkması bekleniyor.

Barış Alper, Süper Lig'in ilk 2 haftasında forma giydiği Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçlarında 3 gol atmıştı.

MAÇIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Eyüpspor-Galatasaray müsabakası ilk ilan edilen tarihten bir gün önce oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) müsabakanın 14 Eylül Pazar günü oynanacağını ilan etmişti. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile yapacağı müsabaka için Eyüpspor mücadelesinin bir gün öne çekilmesini istedi.

TFF, sarı-kırmızılı ekibin talebine olumlu dönüş yaparak maçın ilan edilen tarihten bir gün öncesinde oynanmasına karar verdi.

İLK 4 MAÇTA 13 GOL ATTI, 1 GOL YEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçta 13 gol atarak iyi bir hücum performansı sergiledi.

İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u da 4-0 ile geçti. "Cimbom" son olarak Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. İlk 4 maçta 13 kez rakip fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Sarı-kırmızılı ekipte üçer golü bulunan Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı takımın en skorerleri olarak ön plana çıktı. Milli futbolcuları, ikişer gollü Victor Osimhen ile Mauro Icardi, birer kez fileleri havalandıran Davinson Sanchez ile Leroy Sane izledi. Galatasaray'ın bir golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

SON 15 RESMİ MAÇI KAZANDI

Galatasaray, çıktığı son 15 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 15 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligin ilk dört haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u 4-0 ve Çaykur Rizespor'u da 3-1'lik skorla mağlup etti.

Söz konusu müsabakalarda 45 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 5 gol gördü.

LİGDE SON 6 DEPLASMANDA PUAN KAYBI YOK

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta puan kaybı yaşamadı.

Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 6 dış saha müsabakasını da kazandı.

Söz konusu süreçte 18 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.

KEREM DEMİRBAY, ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK SINAVINDA

Eyüpspor'un Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez oynayacak.

Sarı-kırmızılılara 2023 yılının yazında Almanya ekibi Bayer Leverkusen'den transfer olan Kerem, 2 sezonda 2 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.

Bu yaz transfer döneminde ikas Eyüpspor'un kadrosuna dahil olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, teknik direktör Selçuk Şahin'in görev vermesi halinde eski takımı Galatasaray'a karşı ilk defa forma giyecek.

EYÜPSPOR'LA 3. RANDEVU

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, elde ettiği 25 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda. Eflatun-sarılı takım ise Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ikinci sezonunu geçiriyor.

İki takım geçen sezon Galatasaray'ın ev sahipliğinde yapılan ilk maç 2-2 beraberlikle sonuçlanırken ikinci yarıda Eyüpspor'un sahasındaki maçı sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazanmıştı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 4 1 0 13 1 13
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Antalyaspor 5 3 0 2 5 4 9
4 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
5 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
6 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
7 Samsunspor 4 2 1 1 4 3 7
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Eyüpspor 5 1 2 2 4 7 5
10 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
11 Karagümrük 4 1 1 2 2 6 4
12 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kasımpaşa 4 0 1 3 3 6 1
16 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
17 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.