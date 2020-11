Başarılı teknik adam Erol Bulut, dünkü antrenmanda önce Milli Takımlar'dan dönen oyuncularıyla görüşüp son durumları hakkında bilgi aldı. Bulut, daha sonra tüm takıma bir konuşma yaptı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Milli aradan sonraki dönüşlerin her zaman zor olduğuna dikkat çekti.



Erol Bulut, "Milli araya Konya yenilgisiyle girdik. Bu bizim için bir yol kazasıydı ancak bir daha yaşanmamalı. Gençlerbirliği çıkış arayan bir rakip. Hep birlikte iki idman yapma şansımız olacak. Her açıdan zor bir deplasman bizi bekliyor" diye konuştu.



"G.BİRLİĞİ VE BEŞİKTAŞ'I YENELİM"



Genç teknik adam, "Arada kupa maçı oynadıktan sonra ligde Beşiktaş derbisine çıkacağız. Derbilerin her iki takım için de önemini anlatmaya gerek yok. Kritik bir döneme girdik. Gençlerbirliği ve Beşiktaş karşısında alacağımız galibiyetler, ligin kalan bölümü için bize müthiş bir ivme kazandırır" ifadelerini kullandı.