Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali heyecanı!

Voleybolda 2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali, Rize'de başlayacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Halkbank, İstanbul Gençlikspor, Fenerbahçe Medicana ve Arkas Spor'un mücadele edeceği organizasyon, Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon olacak takım, gelecek sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.
Karşılaşmaların yarı final programı şöyle:
24 Mart Pazartesi:
13.00 Halkbank-İstanbul Gençlikspor
15.30 Fenerbahçe Medicana-Arkas Spor
Yarı finalde galip gelen takımlar, 25 Mart'ta final maçında karşı karşıya gelecek.
Halkbank, İstanbul Gençlikspor, Fenerbahçe Medicana ve Arkas Spor'un mücadele edeceği organizasyon, Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon olacak takım, gelecek sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.
Karşılaşmaların yarı final programı şöyle:
24 Mart Pazartesi:
13.00 Halkbank-İstanbul Gençlikspor
15.30 Fenerbahçe Medicana-Arkas Spor
Yarı finalde galip gelen takımlar, 25 Mart'ta final maçında karşı karşıya gelecek.