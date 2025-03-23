Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali heyecanı!

Voleybolda Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali pazartesi günü Rize'de başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali heyecanı!
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23 Mart 2025 12:47
Voleybolda 2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali, Rize'de başlayacak.

Halkbank, İstanbul Gençlikspor, Fenerbahçe Medicana ve Arkas Spor'un mücadele edeceği organizasyon, Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon olacak takım, gelecek sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.

Karşılaşmaların yarı final programı şöyle:

24 Mart Pazartesi:

13.00 Halkbank-İstanbul Gençlikspor

15.30 Fenerbahçe Medicana-Arkas Spor

Yarı finalde galip gelen takımlar, 25 Mart'ta final maçında karşı karşıya gelecek.

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