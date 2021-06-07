Ergin Ataman, ligde 5. şampiyonluğu kazandı

Lacivert-beyazlı takımın deneyimli çalıştırıcısı Ergin Ataman, başantrenör olarak ligde 5. şampiyonluğunu yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman, ligde 5. şampiyonluğu kazandı
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07 Haziran 2021 22:03
ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 5. lig şampiyonluğunu elde etti.

Lacivert-beyazlı takımın başında 3 kez (2009, 2019, 2021) kupayı kazanma başarısı gösteren deneyimli başantrenör, Beşiktaş (2012) ve Galatasaray'ı da (2013) da birer kez şampiyonluğa taşımıştı.

- Sezonu çifte kupayla kapattı

Anadolu Efes, sergilediği performansla takdir topladığı 2020-2021 sezonunu 2 şampiyonlukla taçlandırdı.

Lacivert-beyazlı takım, 30 Mayıs'ta THY Avrupa Ligi'nde tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Ergin Ataman'ın öğrencileri, 8 gün sonra bu kez ligde şampiyonluğa ulaştı ve sezonu 2 kupayla tamamladı.


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