Ergin Ataman, ligde 5. şampiyonluğu kazandı

ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.



Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 5. lig şampiyonluğunu elde etti.



Lacivert-beyazlı takımın başında 3 kez (2009, 2019, 2021) kupayı kazanma başarısı gösteren deneyimli başantrenör, Beşiktaş (2012) ve Galatasaray'ı da (2013) da birer kez şampiyonluğa taşımıştı.



- Sezonu çifte kupayla kapattı



Anadolu Efes, sergilediği performansla takdir topladığı 2020-2021 sezonunu 2 şampiyonlukla taçlandırdı.



Lacivert-beyazlı takım, 30 Mayıs'ta THY Avrupa Ligi'nde tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Ergin Ataman'ın öğrencileri, 8 gün sonra bu kez ligde şampiyonluğa ulaştı ve sezonu 2 kupayla tamamladı.



