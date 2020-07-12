Emre Belözoğlu: "Formanın hakkını verin"

Sarı-Lacivertliler'in kaptanı Emre Belözoğlu, Kadıköy'de Sivasspor ile karşılaşacakları mücadele öncesinde takım arkadaşlarını uyardı.

Emre Belözoğlu: 'Formanın hakkını verin'
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12 Temmuz 2020 11:11
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Sivasspor ile oynayacakları zorlu maç öncesi arkadaşlarına uyarılarda bulundu.

Emre'nin takıma, ""Gençlerbirliği maçını artık geride bırakın. Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Sivasspor maçı var. Hepiniz bu karşılaşmaya odaklanın, formanın hakkını verin. Kalan şansımızı çok iyi değerlendirelim, kalan üç maçı kazanıp, Avrupa kupalarına katılma hedefimizi sürdürelim" diye konuştu.



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