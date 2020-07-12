Emre Belözoğlu: 'Formanın hakkını verin'

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Sivasspor ile oynayacakları zorlu maç öncesi arkadaşlarına uyarılarda bulundu.



Emre'nin takıma, ""Gençlerbirliği maçını artık geride bırakın. Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Sivasspor maçı var. Hepiniz bu karşılaşmaya odaklanın, formanın hakkını verin. Kalan şansımızı çok iyi değerlendirelim, kalan üç maçı kazanıp, Avrupa kupalarına katılma hedefimizi sürdürelim" diye konuştu.



