Eljif Elmas koronavirüsü atlattı

İtalya Serie A takımı Napoli'de daha önce Kovid-19 testleri pozitif çıkan ve takımdan bir süre uzak kalan Eljif Elmas ve Zielinski'nin son testleri negatif çıktı.



İki isimde son 3 haftada yapılan testlerde tekrar tekrar pozitif sonuç alıyorlardı.



İki isim sahaya dönmeden önce, virüsten kalıcı bir komplikasyon olmadığını doğrulamak için Serie A onaylı bir fiziksel testten geçmeleri gerekiyor.



Zielinski ve Elmas, testi geçerlerse 25 Ekim pazar günü yerel derbide Benevento maçında sahaya çıkabilecekler.



