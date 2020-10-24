Eljif Elmas koronavirüsü atlattı

Napoli'de Kovid-19'a yakalanan Eljif Elmas ve Piotr Zielinski, son PCR testlerinde negatif çıktılar.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Eljif Elmas koronavirüsü atlattı
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24 Ekim 2020 20:09
İtalya Serie A takımı Napoli'de daha önce Kovid-19 testleri pozitif çıkan ve takımdan bir süre uzak kalan Eljif Elmas ve Zielinski'nin son testleri negatif çıktı.

İki isimde son 3 haftada yapılan testlerde tekrar tekrar pozitif sonuç alıyorlardı.

İki isim sahaya dönmeden önce, virüsten kalıcı bir komplikasyon olmadığını doğrulamak için Serie A onaylı bir fiziksel testten geçmeleri gerekiyor.

Zielinski ve Elmas, testi geçerlerse 25 Ekim pazar günü yerel derbide Benevento maçında sahaya çıkabilecekler.



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