Durant, sakatlıktan dönüşünü aceleye getirmiyor!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, sakatlığının geri dönüş sürecinde işini hiç aceleye getirmediğini söyledi.



Şubat ayının ortasından bu yana kendisini kadro dışı bırakan hamstring sakatlığı sonrası, KD'nin önümüzdeki hafta oynamaya başlayabileceği düşünülüyor.



KD ve Nets ekibi, 15 Şubat'ta Sacramento'daki ilk maçını kaçırdığında sakatlığın küçük olduğunu düşünmüş olsalar da, daha sonra yapılan bir test, durumun daha ciddi olduğunu göstermişti:



"Çok fazla acı hissetmediğim bir sakatlık, ama bu tarz sakatlıkları zorlayıp daha da kötüleştirmek istemezsiniz. Aklımdan 'oynayabilirim' diye geçiriyorum ama bu tür sakatlıklarda daha akıllı ve dikkatli davranmak gerek. Bu yüzden sabırlı olmaya ve rehabilitasyonu elimden geldiğince devam ettirmeye çalışıyorum. Bu durumu daha önce de yaşamıştım, ondan ötürü kendimi o noktaya geri taşımaya uğraşıyorum."



Durant, 2019 NBA Finallerinde Golden State Warriors için oynadığı dönemde aşil tendonunu kopardıktan sonra, 2019-20 sezonunun tamamında kenarda oturmuştu.



"TAM DA YENİ YENİ ISINIYORDUK"



KD, Kyrie Irving ve James Harden, Nets'in Ocak ayında Harden'ı kadrosuna katmasından bu yana yalnızca yedi kez birlikte oynayabilmiş olsalar da, ekip KD'nin kenarda olduğu süreçte Doğu Konferansı'nda birinciliği elde etmeyi başarmıştı.



"Sakatlanmadan önce sağlam oynuyordum ve James, Kyrie ve kendimin yanı sıra, sahadaki farklı kadroları tam da yeni yeni çözmeye başladığımız bir dönemdeydik.



Ritmimizi kazanmaya başladığımızı hissetmiştim ve o dönemden bir hafta önce (sağlık ve güvenlik) protokolleriyle kadro dışı kalmış olsam da, ekibimizin o dönemde kimyasının daha da iyiye gittiğini düşünüyordum. En önemli şey de bu. Ben kendi oyunumu sahaya çıktığımda bir şekilde çözerim zaten."



