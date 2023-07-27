Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, NBA'in bünyesine "dört veya beş yeni takım dahil edebilecek" kapasitesi olduğunu söyledi.



CNBC ve Boardroom'un Game Plan Zirvesi'nde konuşan Suns yıldızı, NBA'in birkaç takım daha ekleyebileceğine inandığını belirtti:



"NBA çok büyük ama diğer takım sahipleri tüm bu kazancı yeni takımlar arasında bölmek isterler mi bilmiyorum, işler çok iyi gidiyor. Ama evet, dört veya beş tane yeni takım olabileceğini düşünüyorum. Basketbolu herkes çok seviyor.



Ben de OKC'de kurulan yeni takımın bir parçasıydım ve o şehrin 2008, 2009'daki haliyle şimdiki hali arasındaki farkı düşününce, o süreçte dört veya beş tane yeni gökdelen inşa edildi ve böyle olacağını asla tahmin bile edemezdim.



Tatil köyü benzeri oteller, şehrin içinden geçen tramvaylar... Bunların çoğu, o şehre bir spor takımının dahil edilmesi sayesinde kuruldu. Bu yüzden bence Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pek çok şehir, muhtemelen Adam Silver'a kendilerine bir takım getirmesi için ulaşmaya çalışıyordur."



Durant'in 2007 NBA Draftı'nda katıldığı Seattle SuperSonics ekibi, çaylak sezonunun ardından Oklahoma City'ye taşınarak adını Thunder olarak yenilemişti.



34 yaşındaki oyuncu, yakın zamanda gelecekte bir gün bir NBA takımı sahipleri arasında olma arzusunu dile getirirken, Seattle'ı yeni takımlardan birini barındırabilecek "ideal yer" olarak adlandırmıştı.



