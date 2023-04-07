Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, NBA ikonu Michael Jordan'ın mirasına ve Jordan markasına övgüler yağdırdı.



Jordan, kariyeri boyunca gösterdiği efsanevi performansları ve yakaladığı muazzam başarıların yanı sıra, giydiği ayakkabılarıyla moda endüstrisini de değiştirerek Jordan markasını milyar dolarlık bir şirket haline getirmişti.



Durant, MJ'in ayakkabılarının bir oyuncu olarak mirasından daha uzun süre dayanacağını düşündüğünü, hatta bugün kendisinin basketbol kariyerinden çok ayakkabılarıyla tanıdığını söyledi:



"Dünyanın herhangi bir yerinde ve herhangi bir bölgesinde dolaşsanız, en azından birinin ayağında bir çift Jordan görürsünüz. Hepimiz bu dünyadan göçtükten sonra bile bu sonsuza kadar yaşayacak. Muhtemelen kendisi artık basketboldan daha çok spor ayakkabılarla tanınıyor. Jordan markası, klas ve lüksün bir göstergesi ve birinci sınıf bir marka.



Koleksiyonunda bir daha asla bulamayacağımız ikonik modeller var. Jordan için Nike'nin swoosh logosunu kaldırdıklarında, bu cazibesini daha da artırmıştı. Ligin en büyük oyuncusunun bu ayakkabılarla birçok şampiyonluk kazandığını biliyorduk. Ayakkabısının dayandığı hikayeler, başka her hikayeden her zaman daha etkileyici konumda."





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