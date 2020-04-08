Dünyada koronavirüs vaka sayısı 1.5 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1,5 milyonu geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 1.5 milyonu geçti
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08 Nisan 2020 23:45
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1,5 milyona ulaştı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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