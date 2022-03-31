Dünya Kupası'nda kuralar çekiliyor

2022 Katar Dünya Kupası'nda grup eşleşmeleri 1 Nisan Cuma günü belli olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dünya Kupası'nda kuralar çekiliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mart 2022 14:39
2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar, 1 Nisan Cuma günü yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 19.00'da başlayacak.

Kurayı, futbol dünyasından Carli Lloyd, Jermaine Jenas, Samantha Johnson, Cafu, Lothar Matthaus, Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei, Bora Milutinovic, Jay-Jay Okocha, Rabah Madjer ve Tim Cahill gerçekleştirecek.

Katar'ın ev sahibi kontenjanıyla doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Torbaların bugün açıklanacak FIFA dünya sıralamasıyla netleşeceği Dünya Kupası'nda Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz, Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan, Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus, Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan ve Gana mücadele edecek. Son üç takım ise play-off'larla belirlenecek.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.